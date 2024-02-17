Тренер «ПСЖ» впервые отреагировал на новость об уходе Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что он не станет комментировать информацию о вероятном уходе нападающего Килиана Мбаппе до официального соглашения между всеми заинтересованными сторонами. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на RMC Sport.

«У меня нет никакой информации, которую я могу вам дать. Пока стороны не примут решения, я не буду это комментировать. Я тренер и мы продолжим работать. Команда выше всего, это наш посыл», — заявил испанец.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе составляет €180 млн.

Ранее испанский клуб в шутку намекнул на переход Мбаппе.