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Осужденного за контрабанду наркотиков игрока «Спартака» сравнили с Марадоной

Экс-футболист Деменко посоветовал игроку «Спартака» Промесу обратиться к России

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко не считает, что результаты красно-белых изменятся из-за ситуации с осужденным за контрабанду наркотиков форвардом Квинси Промесом. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что это скажется на результатах. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью. Осадок останется в любом случае. Но мы помним и ситуации у великих футболистов, например, у Марадоны. Все его поддерживали, люди молились на него.

Мне кажется, было бы правильно, чтобы Промес сделал какое-то обращение к стране, клубу и что-то сказал. Не должно быть тишины. Он должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то», — заявил Деменко.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее адвокат рассказал, как Промеса могут экстрадировать из России.

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