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Футболиста ЦСКА назвали дешевым пижоном

Экс-футболист Пономарев заявил, что в ЦСКА сейчас беда с коллективом

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ПФК ЦСКА Москва/VK

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал бразильского защитника армейцев Мойзеса за игру в обороне. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Не вижу смысла оценивать форму команды по товарищеским матчам. Здесь результат не главное. Готовность команды будет ясна уже в чемпионате. Главное — это коллектив, а вот с этим сейчас беда. Особенно в обороне, какие-то шатания.

Мойзес — дешевый пижон. На левом фланге из-за этого у нас тоже проблемы. Дело в том, что он постоянно лезет вперед, а потом не возвращается. Можно иногда подключаться в атаку, но ты сперва обеспечь оборону. А он хочет быть очень заметным, видимо», — заявил Пономарев.

В текущем сезоне 28-летний Мойзес провел за красно-синих 21 матч во всех турнирах, в которых отметился голом.

ЦСКА после 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Чемпионат страны ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте. ЦСКА в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет «Оренбург», который идет на 14-й строчке таблицы, набрав 15 баллов.

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