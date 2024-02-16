Полузащитник «Зенита» заявил, что не может привыкнуть к СВО

Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос, который проводит 2024 год в аренде в бразильском «Гремио», в интервью порталу Globo заявил, что испытывал психологические проблемы, находясь в расположении российской команды.

По его словам, ему было трудно ощущать комфорт из-за боевых действий на территории Украины.

«Мне кажется, что бразильцы не могут адаптироваться в клубе по ряду причин, включая СВО. Что касается меня, то я попросил, чтобы мне позволили вернуться, я поговорил с тренером и сделал правильный выбор», — заявил Ду Кейрос.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) южноамериканец провел в составе сине-бело-голубых десять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Единственный мяч за «Зенит» Ду Кейрос забил в матче группового этапа Кубка России против калининградской «Балтики».

После 18 туров в чемпионате России «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Газпром Арене» 2 марта.

Ранее Данил Круговой оставил послание болельщикам «Зенита» после исключения из заявки РПЛ.