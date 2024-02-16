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НХЛ назвали очень тупой лигой

Тренер «Филадельфии» Торторелла назвал НХЛ очень тупой лигой

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Rick Osentoski-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла в интервью Sportsnet раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и молодых игроков, выступающих в ней, за то, что в последнее время сильно изменился культурный код.

По его словам, современные хоккеисты не заслуживают уважения по умолчанию, а должны проявить терпение и характер, чтобы его заработать.

«Это другая лига. Я должен быть очень осторожным, говоря это. Это теперь очень тупая лига. Это так. Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас — это касается и времени на льду, и контрактов. Что бы это ни было, иногда лучше дождаться своей очереди», — заявил Торторелла.

После 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в активе «летчиков» 65 очков. На данный момент «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги.

Ранее «Куньлунь» опроверг данные об аннулировании китайских паспортов 10 игрокам клуба.

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