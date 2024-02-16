«Куньлунь» опроверг данные об аннулировании китайских паспортов 10 игрокам клуба

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» опроверг информацию об аннулировании паспортов граждан Китая у десяти игроков, сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя клуба, данная новость не соответствует действительности.

«Информация не соответствует действительности, клубу источник не известен», — заявил представитель пресс-службы «Куньлуня».

16 февраля издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что у 10 игроков «Куньлуня» были аннулированы паспорта граждан КНР за отказ прибыть в расположение национальной команды для участия в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года в Италии. Сообщалось, что паспорта были аннулированы у тех, кто получил гражданство Китая не по рождению.

Ранее форвард «Динамо» усомнился в необходимости расширения КХЛ.