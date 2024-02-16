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Канада подала апелляцию на присуждение России бронзы ОИ-2022 в фигурном катании

Канада подала апелляцию на решение ISU о перераспределении медалей ОИ-2022

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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания Канады Skate Canada подала апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Skate Canada настаивает на том, что из-за дисквалификации россиянки Камилы Валиевой спортсмены сборной Канады должны получить бронзовые медали, а представители сборной России — быть лишены медалей.

Изначально медали турнира были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, который вынесла комиссия CAS.

Ранее в федерации фигурного катания России захотели вновь увидеть Камилу Валиеву на соревнованиях.

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