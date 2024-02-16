Мбаппе сообщил одноклубникам о решении уйти из «ПСЖ»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил одноклубникам о своем решении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, свое решение 25-летний форвард объявил партнерам по команде после тренировки, прошедшей 16 февраля.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторяя попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убрал Кругового из заявки на сезон.