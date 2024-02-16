Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Зенит» убрал Кругового из заявки на сезон

«Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на сезон

close
100%
Global Look Press

Петербургский «Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

25-летний футболист официально был убран из состава сине-бело-голубых 14 февраля.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января 2024 года. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

«Зенит» после 18 туров РПЛ идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара». «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

Ранее стало известно, сколько времени осталось у Квинси Промеса на обжалование тюремного срока.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами