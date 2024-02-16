«Зенит» убрал Кругового из заявки на сезон

Петербургский «Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

25-летний футболист официально был убран из состава сине-бело-голубых 14 февраля.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января 2024 года. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

«Зенит» после 18 туров РПЛ идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара». «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

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