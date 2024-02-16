В федерации фигурного катания России захотели вновь увидеть Валиеву на соревнованиях

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что хотел бы увидеть возвращение Камилы Валиевой на соревновательный лед по истечении четырехлетнего срока дисквалификации. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, при этом принимать решение о дальнейшем продолжении спортивной карьеры должна сама спортсменка.

«ФФККР не может комментировать намерения Камилы, она не является стороной процесса и не была вовлечена в судебную часть. Информацию, собирается ли Валиев вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», — заявил Коган.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее глава фигурного катания России обвинил СМИ в хайпе над делом Камилы Валиевой.