Стало известно, сколько времени осталось у Промеса на обжалование тюремного срока

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра в интервью РИА Новости заявила, что сторона осужденного за контрабанду кокаина нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса имеет 14 дней на то, чтобы подать апелляцию.

По ее словам, на данный момент никаких обращений с целью обжаловать приговор со стороны юристов футболиста не поступало.

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — заявила Зейлстра.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на международный розыск.