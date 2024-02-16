Стало известно будущее Промеса после объявления в международный розыск

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес принял решение остаться в ОАЭ вместе с командой, несмотря на объявление в международный розыск. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, форвард продолжает подготовку к весенней части чемпионата России в обычном режиме. При этом не исключено, что ситуация может измениться.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

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