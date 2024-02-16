В Госдуме объяснили, почему в России не возвращают пиво на стадионы

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил за возвращение пива на футбольные стадионы. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«К сожалению, мы не можем победить Минздрав, который считает, что продажа пива на стадионах повлияет на алкоголизацию общества. Но это совершенно не так. Не надо считать болельщиков алкоголиками, они приходят на стадион уж точно не пить.

Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, концертов и дискотек, где разрешены крепкие напитки? Удивительная позиция и непонятная для меня до сих пор. Не вижу логики.

Минздрав не понимает, что деньги на содержание спортивного объекта, клубов и детских школ сейчас во многом лежат на самих спортивных обществах. Продажа пива является одним из источников дохода», — заявил депутат.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым сейчас работает Минспорт.

Ранее Роман Павлюченко сравнил двух российских футболистов «Спартака».