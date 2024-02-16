Испанский клуб в шутку намекнул на переход Мбаппе

Испанский «Хетафе» в шутку намекнул на переход нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, опубликовав в соцсети X фотографию игрока в футболке клуба.

«Тик-так...» — говорится в подписи в публикации.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе составляет €180 млн.

Ранее стали известны детали разговора Мбаппе и главы «ПСЖ».