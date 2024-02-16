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Жена футболиста «Ростова» показала фото в купальнике

Жена вратаря сборной России Песьякова выложила в соцсетях фото в купальнике

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ksenia_peso/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» и сборной России по футболу Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с пляжа в Абу-Даби.

Ксения и Сергей познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди познакомились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 18 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее российская фигуристка выложила фото в купальнике.

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