Боец ММА одним словом описал падение с 10‑го этажа

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов, выживший после падения с 10‑го этажа, рассказал в интервью «Матч ТВ» о своих ощущениях во время полета.

«Сел на этот балкон, дотянулся до кота, взял его, закинул. И сорвался. Понял, что это все — конец. Дальше просто лечу, и при этом такая надежда, что сейчас все хорошо будет. Сгруппировался, поднял руки к голове (в боях я обычно такого не делал). Удара не помню, но помню первые минуты на земле: «Все нормально, офигеть». И такое настроение прям хорошее пошло. Пытаюсь встать, но встать уже не получалось.

Cтрах, когда летишь вниз c деcятого этажа? Проcто какая‑то вcпышка была. И одной фразой я могу обриcовать: «Офигеть!..» То, чего я не ожидал, произошло. И еще подумал: «Рано мне, вcего 24 года», — заявил cпортcмен.

Зайналову 24 года. Он упал с балкона своей квартиры в Ростове‑на‑Дону, пытаясь помочь коту, вышедшему на незастекленную часть. Боец упал на припаркованный автомобиль и остался жив, отделавшись повреждениями ног и костей таза.

С 2021 года Зайналов выступает в бойцовской лиге Hardcore Fighting Championship. В 15 поединках по разным правилам он одержал четыре победы.

Ранее в Москве произошла перестрелка с участием бойца ММА.