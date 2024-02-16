Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин стал лучшим игроком матча НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров стал первой звездой матча НХЛ против «Колорадо»

close
100%
Paul Sancya/AP

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки. Кучеров набрал три балла, оформив дубль и отдав результативную передачу. Россиянин удерживает лидерство в бомбардирском зачете сезона-2023/24. Всего на его счету 93 (36+57) очка.

Второй звездой матча стал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Третьей звездой встречи выбрали нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта, который также отличился голом и ассистом.

«Тампа» добилась положительного результата в регулярном чемпионате НХЛ в третьей игре подряд. Команда набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эвеланш» проиграли пятый матч в последних шести поединках в НХЛ.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили, как Овечкин переломил неудачную серию.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами