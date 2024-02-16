Россиянин стал лучшим игроком матча НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки. Кучеров набрал три балла, оформив дубль и отдав результативную передачу. Россиянин удерживает лидерство в бомбардирском зачете сезона-2023/24. Всего на его счету 93 (36+57) очка.

Второй звездой матча стал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Третьей звездой встречи выбрали нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта, который также отличился голом и ассистом.

«Тампа» добилась положительного результата в регулярном чемпионате НХЛ в третьей игре подряд. Команда набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эвеланш» проиграли пятый матч в последних шести поединках в НХЛ.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили, как Овечкин переломил неудачную серию.