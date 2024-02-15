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В федерации фигурного катания России не смогли объясниться по делу Валиевой

Гендиректор ФФККР Коган уклонился от ответа на вопрос по делу Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в интервью РИА Новости уклонился от ответа на вопрос по делу Камилы Валиевой.

Чиновник не смог ответить на просьбу журналиста «расставить все точки над i» в расследовании происшествия с 17-летней фигуристкой, обвиненной в употреблении допинга.

«У вас слишком много точек», — заявил Коган.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее фигуристка Анна Щербакова заявила, что выиграла Олимпиаду с травмой.

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