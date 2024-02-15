Ротенберг раскрыл происхождение льда «СКА-Арены»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале рассказал о происхождении льда «СКА-Арены».

По его словам, для оборудования новой ледовой арены, открытой в декабре 2023 года, лед был взят с Северного полюса и с полярной станции «Восток», расположенной в Антарктиде.

«Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на СКА Арене залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции «Восток» в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!» — заявил Ротенберг.

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. 11 февраля СКА дебютировал на «СКА-Арене» матчем против «Сочи», игра завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

После 63 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, набрав 89 очков, занимает первое место в таблице Западной конференции.

В январе СКА обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2024.

Ранее в Госдуме призвали к диалогу между ФХР и IIHF.