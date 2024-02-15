Стало известно, сколько заработает Даня Милохин за бой по правилам ММА

Российский блогер Даня Милохин в интервью Карену Адамяну раскрыл сумму гонорара за дебютный бой по правилам смешанных единоборств (ММА).

По его словам, после поединка он получит около $10 тысяч.

«На самом деле прикол в том, что я вообще не смотрел, сколько мне заплатят. Тысяч 10 долларов, наверное. Но для меня это вообще не важно. Мне важно в этом принять участие: уже есть оппонент, афиша. Нужно лишь красиво себя показать, чтобы эти организаторы потом захотели пригласить меня еще куда-нибудь», — заявил Милохин.

Милохин проведет свой первый бой по правилам ММА с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

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