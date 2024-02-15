Фигуристка Щербакова рассказала олимпийский секрет

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова в интервью проекту «Встреча с замечательными людьми» заявила, что выиграла олимпийский турнир с травмой.

Спортсменка после поездки в Пекин перенесла операцию на колене, но не смогла восстановиться до конца.

«Не то, чтобы я испытывала какую-то ужасную боль, но меня это беспокоило. Были моменты, когда мне это практически не волновало, иногда боль ощущалась. Тренеры об этом знали, снижали нагрузки, но другого выбора перед Играми не было. После Олимпиаду пробовали другие методы, но кроме операции вариантов не оказалось», — заявила Щербакова.

Щербакова — чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратная серебряная призерка чемпионата Европы (2020). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 году. В 2022 году она выиграла серебро на национальном первенстве.

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