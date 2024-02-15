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«Голос от НХЛ может иметь вес в возвращении спортсменов»: Быков о бане сборной России

Быков считает, что НХЛ может повлиять на возвращение сборной России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Голос от НХЛ может иметь вес в возвращении наших спортсменов на арену международных соревнований. Будем надеяться!» — сказал Быков.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. Стоит отметить, что сборная Израиля продолжит свое выступление на международной арене.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Россияне пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее Капризов назвал несправедливым бан сборной России.

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