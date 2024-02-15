Стало известно, возможна ли экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды

Адвокат Илья Прокофьев оценил вероятность экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды из-за уголовного дела. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Так как между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции при приговоре не менее одного года, то можно сказать, что подобное крайне возможно. С наибольшей долей вероятности это возможно, и приговор может вступить в силу», — сказал Прокофьев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее стало известно, может ли ФИФА запретить Промесу играть в России.