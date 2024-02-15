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Игрок «Тоттенхэма» травмировал палец в драке с партнером по сборной

Игроку «Тоттенхэма» Сон Хын Мину вывихнул палец партнер по сборной Южной Кореи

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Reuters

Футболисты Южной Кореи Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались накануне полуфинала с Иорданией (0:2) на Кубке Азии. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает издание, перед полуфинальным матчем Кубка Азии несколько игроков сборной Южной Кореи досрочно покинули ужин команды ради игры в пинг-понг. Сону это не понравилось, и он попросил их вернуться. Однако в ответ молодые футболисты нахамили игроку «Тоттенхэма», вследствие чего завязалась потасовка. Среди игроков, хотевших уйти, был полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. В результате этого инцидента игроку «Тоттенхэма» вывихнули палец, именно поэтому на полуфинал Кубка Азии игрок вышел с фиксатором на двух пальцах.

В полуфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи уступила Иордании со счетом 0:2. В финале хозяева турнира, сборная Катара, переиграли иорданцев со счетом 3:1.

Стоит отметить, что сборная Катара вышла во второй подряд финал Кубка Азии. В 2019 году команда уверенно обыграла сборную Японии со счетом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.

Ранее сообщалось, что футболисты российских клубов подрались на сборах в Турции.

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