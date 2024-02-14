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Стало известно, будет ли Интерпол арестовывать Промеса в ОАЭ

ТАСС: Интерпол не разыскивает нападающего «Спартака» Промеса

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Виталий Невар/РИА Новости

Нидерланды не запрашивали у России выдачи нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, которому был вынесен обвинительный приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в базах Интерпола фамилия Промеса также не фигурирует.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его местонахождении и возможном задержании нет», — заявил источник.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее стало известно, где будет находиться Квинси Промес после приговора суда.

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