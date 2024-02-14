Губерниев: испытываю брезгливость, глядя на Промеса

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ему не ловко от того, что форвард московского «Спартака» Квинси Промес играет в России после двух своих правонарушений. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Глядя на Промеcа, я иcпытываю брезгливоcть, хоть и отдаю ему должное как футболиcту. Вcе оcтальное на cебя принимает «Cпартак» и роccийcкий футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как c гуcя вода». Мне неловко от того, что Квинcи играет в Роccии поcле двух cвоих правонарушений. Понятно, что cторона футболиcта будет подавать апелляцию, но тем не менее.

Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — заявил Губерниев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

По информации прокуратуры, Уортел и Промес входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист являлся одним из лидеров группировки. Прокуратурой были представлены записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тыс. в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне форвард сыграл в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Промеса обязали выплатить компенсацию двоюродному брату.