Адвокат объяснил, почему «Спартак» не расторгнет контракт с Промесом из-за наркотиков

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что московский «Спартак» не обязан применять какие-либо санкции к Квинси Промесу, поскольку решения суда Нидерландов не имеют юридической силы в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Нидерландов заявила, что Промесу принадлежали 1350 кг наркотического вещества, которое обнаружили в порту Антверпена. Также прокуратура предоставила в суде записи телефонных разговоров, на которых Промес говорит о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками.

«Будет ли «Спартак» принимать меры и расторгать контракт с Промесом? Я думаю, что нет, — сказал Калинов. — Неизвестно, что там за дело, какая была контрабанда. К тому же решение суда Нидерландов не имеет никакой юридической силы в России. Факты, которые были установлены тем судом, считаются для России неустановленными. Если Промес будет находиться в России, то ему ничего не угрожает».

Ранее адвокат объяснил, почему Промес может обжаловать приговор за наркотики.