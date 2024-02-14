В иностранном клубе заявили, что Глушаков им не интересен

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян сообщил в комментарии «Legalbet.kz», что экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков не перейдет в казахстанский клуб.

По словам специалиста, 37-летний Глушаков является хорошим игроком, но «Астане» он не интересен.

12 февраля Глушаков покинул расположение «Ростова» после совместных сборов с командой.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

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