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Валиеву за четыре сезона проверяли на допинг 15 раз

«Советский спорт»: фигуристку Валиеву тестировали на допинг 15 раз

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Eloisa Lopez/Reuters

Российскую фигуристку Камилу Валиеву с 2019 по 2022 год тестировали на допинг 15 раз. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации издания, впервые за этот период спортсменку проверили на допинг 24 августа 2019 года, а ее последний анализ был сдан 5 ноября 2022 года. Положительный результат принесла только проба взятая 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Отмечается, что концентрация запрещенного вещества была минимальной — 2,1 нг/мл.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Волочкова дала совет Валиевой.

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