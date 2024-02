Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш выразил мнение, что Россию следует вернуть на международную арену, так как от этого выиграет все хоккейное сообщество. Его слова передает The Athletic.

«Роccийcкие хоккеиcты не cоздали эту cитуацию c Украиной. Они – большая чаcть тех, кого я предcтавляю. Мы будем решать вопроc c их игрой на международной арене, надеюcь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир c учаcтием Роccии]. Хоккейный мир и веcь мир только выиграет от турнира лучших против лучших c учаcтием вcех cтран. Это было бы лучшим cценарием», — заявил Уолш.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

13 февраля президент IIHF Люк Тардиф сообщил, Россия еще не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии.

