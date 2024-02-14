Овечкин: возможно, Кучеров никогда не сыграет на Олимпиаде, это безумие

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о санкциях в адрес России со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает The Athletic.

«Стараюсь об этом не думать. Но Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпийских играх. Это безумие. Не в наших силах сейчас что‑то изменить. Мы просто следуем правилам. Это не весело, но это то, что есть. Это несправедливо? Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Надеюсь, это изменится», — заявил хоккеист.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии (Милан и Кортина д'Ампеццо). В начале февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что отпустит игроков лиги на Игры в 2026 и 2030 годах.

13 февраля президент IIHF Люк Тардиф сообщил, Россия еще не потеряла шансов сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее объяснили отстранение сборной России от турниров на сезон-2024/25.