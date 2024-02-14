Малкин: надеюсь, это последний год бана для России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных, отметив негативное влияние этого на молодых игроков. Его слова приводит The Athletic.

«Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь [в НХЛ], но мы не можем играть за сборную — это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли. Поэтому я надеюсь, что это последний год [бана]. Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», — заявил Малкин.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Сборные России, а также Белоруссии решением IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года, без них пройдет мировое первенство и в 2024 году. Такое решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета международным федерациям не допускать российских атлетов до соревнований. Российские хоккеисты потеряли возможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россию лишили права принять молодежный чемпионат мира — 2023.

Ранее стало известно, когда IIHF рассмотрит участие россиян в Олимпиаде.