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Лидера ЦСКА обвинили в глупости и посоветовали идти на все четыре стороны

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Чалову нужно остаться в армейском клубе

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал российского нападающего армейского клуба Федора Чалова за вероятный уход из команды, заявив, что это не станет большой потерей для клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У Чалова нет стартовой скорости, нет дриблинга, нет дистанционной скорости. Разве что удар неплохой. Но этого мало. Чем играть-то? Ну, если он такой глупый, то может идти на все четыре стороны. Но ему нужно оставаться в ЦСКА. Только тут он может играть, и тут его будут уважать. Плюс деньги такие он тут получает», — заявил Пономарев.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее комментатор Орлов объяснил, почему игрок ЦСКА Чалов нужен «Зениту».

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