Лидера ЦСКА обвинили в глупости и посоветовали идти на все четыре стороны

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал российского нападающего армейского клуба Федора Чалова за вероятный уход из команды, заявив, что это не станет большой потерей для клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У Чалова нет стартовой скорости, нет дриблинга, нет дистанционной скорости. Разве что удар неплохой. Но этого мало. Чем играть-то? Ну, если он такой глупый, то может идти на все четыре стороны. Но ему нужно оставаться в ЦСКА. Только тут он может играть, и тут его будут уважать. Плюс деньги такие он тут получает», — заявил Пономарев.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

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