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Джокович не сможет посетить матч сборных России и Сербии

Тарпищев сообщил о том, что Джокович не приедет на матч сборных России и Сербии

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Issei Kato/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии. Его слова передает ТАСС.

«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — сказал Тарпищев.

Встреча между Россией и Сербией состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Гус Хиддинк призвал вернуть Россию на международные турниры.

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