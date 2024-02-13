Cadena Ser: Мбаппе сомневается в переходе в «Реал» из-за матери

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе сомневается в целесообразности перехода в мадридский «Реал». Как утверждает издание Cadena Ser, на игрока влияет его мать Файза Ламари, которая также является его агентом.

По информации источника, Ламари настаивает, чтобы ее сын остался в «ПСЖ», поскольку клуб предлагает более выгодные условия. Сам Мбаппе был тронут тем, что в минувшие выходные в тренировочный центр команды пришли болельщики, которые уговаривали его остаться.

Отметим, что это далеко не первое сообщение о влиянии Ламари на возможный переход Мбаппе в «Реал». Так, еще прошлым летом она заявляла о готовности ее сына уехать в Испанию, но требовала от «ПСЖ» невыплаченных за июль бонусов. На днях же стало известно, что она конфликтует с «Реалом», поскольку ее не устраивают условия, предложенные мадридским клубом.

3 февраля издание Le Parisien сообщило, что 25-летний француз перейдет в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах и забил 30 мячей. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

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