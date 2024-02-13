Экс-президент «Локомотива» назвал «дурью» нападки со стороны Смородской

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о критике в свой адрес со стороны сменившей его в этой должности Ольги Смородской. В частности, он ответил на претензии о «сгнившем» газоне на «РЖД-Арене», заявив, что проблема была в стремелении Смородской к экономии средств.

«Заканчивался сезон-09/10, я был на стадионе и видел, что творилось с газоном. На последнем матче года я подошел к одному из агрономов и спросил: «Что вы творите? Вы загубили поле!» Оказывается, до начала последней игры было очень холодно, но не снежно. После матча они взяли и выключили подогрев, из-за чего газон замерз. А до марта на этот лед выпал снег. В январе надо было открывать поле и включать подогрев, но с целью экономии Смородская это сделала только в феврале», — сказал Наумов в интервью Sport24.

Он пояснил, что после того, как подогрев был включен земля начала нагреваться, при этом ледяная корка не пропускала воздух, из-за чего трава сгнила. В такой ситуации встал вопрос об аренде другого стадиона. Функционер вспомнил, что после этого преемница обвинила его в том, что он постелил однолетний газон.

«Ну это просто дурь! Такое может нести только человек, который хочет оправдаться!» — убежден Наумов.

Николай Наумов руководил «Локомотивом» с 2007 по 2010 год. Сменившая его Смородская проработала на этом посту до 2016 года.

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