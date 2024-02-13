Стало известно, когда IIHF рассмотрит участие россиян в Олимпиаде

Вопрос участия российских хоккеистов в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году, будет рассмотрен в начале 2025 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Сборные России, а также Белоруссии решением IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года, без них пройдет мировое первенство и в 2024 году. Такое решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) международным федерациям не допускать российских атлетов до соревнований.

Российские хоккеисты потеряли воможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россию лишили права принять молодежный чемпионат мира — 2023. 12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон.

Ранее олимпийский чемпион заявил о двойных стандартах в IIHF.