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Российский тренер ведет переговоры с зарубежным футбольным клубом

Экс-тренер «Спартака» Кержаков заявил, что ведет переговоры с зарубежным клубом

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский футбольный тренер Александр Кержаков сообщил в комментарии «Спорт-Экспрессу», что находится в стадии переговоров с зарубежным клубом.

«Сейчас нахожусь в стадии переговоров. Зарубежный клуб или российский? Из России у меня нет и не было предложений», — заявил специалист.

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака», который возглавил в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков работал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в клубе «Пари Нижний Новгород», который покинул летом 2022 года по окончании контракта. Также он известен по работе с юношеской сборной России и «Томью».

Ранее Зарему осудили за критику «всех и вся» в российском футболе.

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