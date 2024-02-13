«Спартак» обвинили в намеренном поиске скандалов

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал красно-белых из-за ситуации с капитаном команды Георгием Джикией. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Даже если «Спартак» решил, что с Джикией им дальше не по пути, надо было попрощаться как следует. Все-таки он немало лет провел в футболке клуба. Не помню, чтобы в «Зените», ЦСКА или «Локомотиве» так прощались с капитанами. С Джикией устроили какое-то шоу, «Спартак» как будто специально ищет скандалы», – заявил Мостовой.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Его контракт с красно-белыми истекает в июне 2024 года.

В первой части текущего сезона Джикия потерял постоянное место в стартовом составе «Спартака» и провел только девять матчей команды во всех турнирах. 10 февраля он заявил, что собирается отработать контракт с московским клубом до конца. 30-летний защитник не выходил на поле в составе «Спартака» с 4 октября 2023 года.

Ранее Джикия дал обещание болельщикам «Спартака».