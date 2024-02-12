Российские хоккеисты-юниоры объяснили демарш с отказом от наград в Минске

Российские хоккеисты юниорской сборной U18 Егор Сурин, Вадим Дудоров и Петр Андреянов заявили, что отказались от наград после проигрыша в матче с молодежной командой Белоруссии U20 из-за своего эмоционального состояния, на которое повлияли «неоднозначные» решения судьи. Их общее заявление «Газете.Ru» предоставила Федерация хоккея России. Спортсмены сожалеют, если их действия посчитали неуважительными.

«Мы, игроки юниорской сборной России U18, ценим возможность играть на международном уровне против сборных Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также те условия, которые Федерация хоккея Беларуси каждый раз создает для нашей команды в Минске. Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Беларуси на турнире «Кубок Будущего» могли быть расценены как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи. Мы с большим уважением относимся к сопернику, к принимающей организации, поэтому до конца приняли участие в церемонии и пожали руки хоккеистам сборной Белоруссии. Мы уверены, что впереди у наших сборных немало ярких и запоминающихся матчей, которые помогут развитию нашего вида спорта в обеих странах», — сказано в заявлении хоккеистов.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии в Минске и уступила со счетом 5:6. Российские игроки остались недовольны судейством — в овертайме матча после победного гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров так же поступили со своими наградами.

Белорусский сенатор и экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков в беседе с изданием «Чемпионат» назвал поведение хоккеистов недопустимым и призвал тренеров сборной России прививать игрокам «правильные жизненные ценности и ориентиры» с учетом нынешней политической ситуации в спорте и в хоккее.

Ранее в ФХР назвали недоразумением демарш юниоров после матча в Минске.