Скончался 24-летний легкоатлет, мировой рекордсмен в марафоне

Мировой рекордсмен в марафоне, кениец Келвин Киптум погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Nation.

11 февраля автомобиль, за рулем которого находился легкоатлет, попал в аварию в районе кенийского города Каптагата. Спортсмен не справился с управлением и врезался в дерево. Помимо Киптума в машине находились еще два пассажира: тренер Герваис Хакизимана, который также скончался, и девушка. Она была доставлена в больницу с серьезными травмами.

8 октября 2023 года Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд. До этого рекорд принадлежал его соотечественнику Элиуду Кипчоге (2:01.09).

Для кенийца это был третий марафон в карьере. Также на его счету победа в Лондонском марафоне 2023 года.

Киптум дебютировал в марафоне в 2022 году в Валенсии (Испания), став третьим человеком в истории, преодолевшим дистанцию за менее чем два часа и две минуты.

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