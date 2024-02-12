Тренер клуба РПЛ сравнил слухи о своей отставке с комариным укусом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относится к разговорам о своей отставке из московского клуба. Его слова передает Sport24.

«Чувствовал ли, что подо мной «шатается стул»? Что значит «шатается»? Если есть результат — тренер работает, нет результата — извините. Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошел, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Вот так я к ним и отношусь. Мы не шарахаемся, делаем свое дело», — сказал Галактионов.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда по итогам сезона поднялась из зоны стыковых матчей на восьмое место.

Тренер ранее работал в «Пари Нижний Новгород», «Ахмате» и молодежной сборной России.

В текущем сезоне «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова одержал в Российской премьер-лиге (РПЛ) восемь побед в 18 матчах. После 18 тура «железнодорожники», набрав 31 очко, занимают четвертое место в турнирной таблице.

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