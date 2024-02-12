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Определился победитель Супербоула-2024

Клуб NFL «Канзас-Сити Чифс» во второй раз подряд выиграл Супербоул

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Brian Snyder/Reuters

«Канзас-Сити Чифс» обыграл «Сан-Франциско 49» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Поединок завершился со счетом 25:22 после овертайма.

Финальный поединок сезона состоялся Allegiant Stadium в Парадайсе (штат Невада, США), игру посетили около 72.тыс. зрителей.

Основное время матча завершилось с результатом 19:19. Примечательно, что игроки «Канзас-Сити» сумели уйти от поражения и перевести игру в овертайм за три секунды до конца основного времени. Также стоит отметить, что по ходу встречи команда «Сан-Франциско 49» имела весомое преимущество — 10:0 — и не смогла его сохранить.

Для «Канзас-Сити» это четвертый выигранный Супербоул. Столько же побед у «Грин-Бей Пэкерс» и «Нью-Йорк Джайентс» — третий результат в истории турнира. При этом команда завоевала трофей второй раз подряд, а всего в финал выходила пять раз.

Их соперники имеют на один трофей больше, а финале Супербоула играли восемь раз. В 2020 году эти команды также играли в финале, победа досталась «Чифс».

Ранее Александр Головин отреагировал на свой победный гол в матче «Монако».

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