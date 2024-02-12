Головин отреагировал на свой победный гол в матче «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в своем Telegram-канале кратко отреагировал на победу в матче с «Ниццей», в котором он оформил победный гол.

«Победный гол = Важная Победа. Выходим на третье место», — написал Головин.

Головин вышел в стартовом составе и забил победный мяч своей команды на 77-й минуте. Примечательно, что через три минуты после гола тренерский штаб заменил футболиста. Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 3:2.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 19 матчей, забив шесть мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» после этой победы расположился на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 38 очков. «Ницца» имеет на балл больше и идет второй.

Ранее экс-игрок «Севильи» назвал россиянина, способного претендовать на «Золотой мяч».