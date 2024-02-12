«К нему возвращается уверенность»: в «Вашингтоне» рассказали о состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери, говоря о том, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин забивает в пяти последних играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что хоккеист стал больше двигаться, а в его движениях появилось немного больше припрыжек. Его слова приводит The Hockey News.

«Это позитивный, приятный момент, потому что он нам нужен, и это отражается на нашей продуктивности. Так что его возвращение и даже то, как он забивает — я знаю, что это моменты не для хайлайтов, такие как голы от конька — но это все положительные моменты и мы видим, как к нему возвращается уверенность с каждой шайбой», — заявил специалист.

11 февраля «Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в овертайме со счетом 2:3, однако Овечкин отличился заброшенной шайбой и продлил голевую серию до пяти матчей.

Личный рекорд российского хоккеиста в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее Овечкин повторил собственное достижение трехлетней давности в НХЛ.