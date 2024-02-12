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«ПСЖ» изменил позицию по возможному уходу Килиана Мбаппе

Marca: «ПСЖ» не будет уговаривать Мбаппе остаться в клубе

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Benoit Tessier/Reuters

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» изменило свою позицию к ситуации с возможным уходом Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, теперь позиция заключается в том, что интересы ни одного из игроков клуба не могут стоять выше самого клуба, даже если этим футболистом является Мбаппе. Клуб понимает, что футболист с большой долей вероятности перейдет в «Реал», однако вновь уговаривать его остаться и переподписать контракт, как это было в 2022 году, руководство не будет.

3 февраля издание Le Parisien сообщило, что 25-летний француз перейдет в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе конфликтует с «Реалом».

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