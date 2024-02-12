Овечкин повторил собственное достижение трехлетней давности в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с марта 2021 года смог продлить голевую серию в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до пяти встреч.

«Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в овертайме со счетом 2:3, однако Овечкин отличился заброшенной шайбой. В последний раз Овечкин добирался до серии из пяти игр с голами почти три года назад – с 11 по 19 марта 2021 года.

Личный рекорд российского хоккеиста в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

Ранее врач объяснил, в чем уникальность Овечкина.