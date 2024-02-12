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В борьбе «Аталанты» за Лигу чемпионов увидели заслугу Миранчука

Экс-игрок Дзенои: в нужный момент Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты»

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои, говоря о российском полузащитнике команды Алексее Миранчуке, заявил, что игрок вносит большой вклад в нынешние успехи клуба из Бергамо. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Полностью разделяю мнение, что Миранчук — лучший игрок «Аталанты» в январе. В очень нужный момент он смог стать одним из лидеров команды и сильно ей помогает. <...> В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть его большая заслуга», — заявил Дзенои.

11 февраля «Аталанта» обыграла «Дженоа» в матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1. Миранчук вышел на замену на 57-й минуте. Он сделал результативную передачу в случае с четвертым голом и получил желтую карточку в компенсированное время за затягивание времени. В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Российский футболист был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 39 очков после 22 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 29 баллами расположился на 12-й позиции.

Ранее экс-тренер «Спартака» Каррера дал совет Миранчуку из-за его игры в «Аталанте».

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