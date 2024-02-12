Бразилия впервые с 2004 года не сыграет на Олимпиаде

Олимпийская сборная Бразилии уступила команде Аргентины в матче третьего тура групповой стадии южноамериканского отборочного турнира летних Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок завершился победой аргентинский футболистов со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче был оформлен на 78-й минуте, его автором стал Лусиано Гунду.

Таким образом, сборная Аргентины набрала пять очков в пяти поединках и возглавила финальную группу, тем самым получив путевку на Олимпийские игры. Бразилия имеет три балла после трех игр, команда утратила шансы отобраться на Олимпиаду, оказавшись на третьем месте. В составе бразильской команды за путевку на Игры боролись защитник московского ЦСКА Келлвен и футболист столичного «Локомотива» Лукас Фассон, выступающий на аналогичной позиции.

Бразильцы выиграли две последние Олимпиады в 2016 и 2020 году. Всего за свою историю бразильцы завоевали семь медалей на Олимпиадах — два золота, три серебра и две бронзы.

За вторую путевку на Олимпийские игры сразятся сборные Парагвая и Венесуэлы.

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