Футболисты «Крыльев» извинились за разбитый автомобиль участника СВО

Воспитанники академии футбольного клуба «Крылья Советов» извинились за то, что разгромили машину, владельцем которой оказался участник специальной военной операции на территории Украины. Видео доступно в Telegram-канале академии.

«Прежде всего мы хотим отметить, что подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям Академии. В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников.

Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — говорится в сообщении.

11 февраля журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале подтвердил, что подростки являются юными футболистами 2009 года рождения из академии «Крыльев», а также что автомобиль принадлежит военному из зоны СВО. Карпов подчеркивает, что автомобиль стоял бесхозным многие месяцы.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) основная команда «Крыльев Советов», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре самарская команда сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 марта.

Ранее «Крылья» назвали претендентом на бронзу РПЛ.